ایران امریکا عارضی جنگ بندی کے بعد خلیجی ممالک میں فضائی آپریشن 50 فیصد تک بحال

منگل کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے یو اے ای، بحرین، کویت، قطر اور سعودی عرب کیلئے 23 پروازیں روانہ ہوئیں

ویب ڈیسک April 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

ایران اور امریکا کے درمیان عارضی جنگ بندی کے بعد خلیجی ممالک کے لیے فضائی آپریشن میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ 

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پروازوں کی بحالی 40 سے 50 فیصد تک ہو چکی ہے۔ قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب جانے اور آنے والی پروازوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔

علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، قطر اور سعودی عرب کے لیے 23 پروازیں روانہ ہوئیں۔

گزشتہ رات آندھی اور بارش کے باعث اندرون و بیرون ملک 17 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں تاہم بعد ازاں انہیں بھی روانہ کر دیا گیا۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق اگر ایران اور امریکا کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں پروازوں کی آمد و رفت میں مزید بہتری متوقع ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو