ممنوعہ فنڈنگ کیس کا چالان جمع، عمران خان مرکزی ملزم قرار

ممنوعہ فنڈنگ کیس کل سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے

ویب ڈیسک April 29, 2026
ممنوعہ فنڈنگ کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جس میں انہیں مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق تفتیشی ادارے کی جانب سے بینکنگ کورٹ میں جمع کرائے گئے چالان میں عمران خان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیگر افراد کو بھی کیس میں نامزد کیا گیا ہے۔

عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ رجسٹرار آفس کی جانب سے چالان کی جانچ پڑتال (اسکروٹنی) کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد کیس کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔

اُدھر ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کل کے لیے مقرر کی گئی ہے، جہاں چالان سے متعلق مزید کارروائی متوقع ہے۔
