کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں گھروں سے خاتون سمیت 2 افراد کی لاشیں برآمد

پولیس دونوں واقعات کو ابتدائی تحقیقات میں خودکشی قرار دے رہی ہے

منور خان April 30, 2026
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گھروں سے خاتون سمیت 2 افراد کی پھندا اور گولی لگی لاشیں ملیں, دونوں واقعات کو پولیس ابتدائی تحقیقات میں خودکشی قرار دے رہی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق قائد آباد کے علاقے گلشن بونیر گلی نمبر 7 میں گھر کے اندر فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد جناح اسپتال پہنچائی،

ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 58 سالہ عبدالعزیز ولد عبدالقیوم کے نام سے کی گئی۔ 

ایس ایچ او قائد آباد اعجاز احمد نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ خود کو گولی مار کر خودکشی کا معلوم ہوا ہے۔ 

متوفی نے اپنے لائسنس یافتہ پستول 30 بور پستول سے خود کو کنپٹی پر گولی ماری تھی جس دوسری جانب سے پار ہوگئی تاہم فوری طور پر خودکشی کی وجہ کا تعین نہیں ہوسکا۔

مزید پڑھیں

Express News

کراچی میں دلخراش واقعہ: گرمی سے بچنے کے لیے ٹرالر کے نیچے لیٹنے والے 2 نوجوان دب کر جاں بحق

اہلخانہ بھی وجہ سے متعلق کچھ بتانے سے قاصر ہیں تاہم پولیس اہلخانہ سے مزید معلومات کرتے ہوئے تفتیش کر رہی ہے۔

اتحاد ٹاؤن کے علاقے مسیحی قبرستان قادری محلے کے قریب گھر سے خاتون کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی جسے ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال لے جایا گیا۔ 

اتحاد ٹاؤن پولیس کے مطابق متوفیہ کی شناخت 25 سالہ سمیرا بی بی زوجہ محمد یوسف کے نام سے کی گئی۔

جبکہ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کا بتایا جا رہا ہے تاہم پولیس اس حوالے سے مزید چھان بین کر رہی ہے ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی، طلبہ و طالبات کو آن لائن منشیات فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

Express News

کراچی، ڈکیتی مزاحمت پر 2 افراد ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی

Express News

کراچی، اورنگی ٹاؤن اور پورٹ قاسم کے قریب فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی

Express News

اسلام آباد؛ انسانی اسمگلنگ، ویزا فراڈ میں ملوث 4 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی میں پولیس مقابلے: ایک ڈاکو ہلاک، دو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 2 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو