کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان

ابتدائی اطلاعات کے مطابق انڈیکس میں 3,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup

کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، جہاں ہنڈرڈ انڈیکس میں مسلسل بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔

ابتدائی اطلاعات کے مطابق انڈیکس میں 3,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی، جو بتدریج بڑھتے ہوئے 4,346 پوائنٹس تک جا پہنچی۔

اس نمایاں گراوٹ کے بعد کے ایس ای 100 انڈیکس کم ہو کر تقریباً 1 لاکھ 61 ہزار 476 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔

مارکیٹ میں اس تیزی سے آنے والی مندی نے سرمایہ کاروں میں تشویش پیدا کر دی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس رجحان کے پیچھے معاشی غیر یقینی صورتحال، سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہونا اور ممکنہ طور پر دیگر داخلی و بیرونی عوامل کارفرما ہو سکتے ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو