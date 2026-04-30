کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان دیکھنے میں آیا، جہاں ہنڈرڈ انڈیکس میں مسلسل بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق انڈیکس میں 3,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی، جو بتدریج بڑھتے ہوئے 4,346 پوائنٹس تک جا پہنچی۔
اس نمایاں گراوٹ کے بعد کے ایس ای 100 انڈیکس کم ہو کر تقریباً 1 لاکھ 61 ہزار 476 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔
مارکیٹ میں اس تیزی سے آنے والی مندی نے سرمایہ کاروں میں تشویش پیدا کر دی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق اس رجحان کے پیچھے معاشی غیر یقینی صورتحال، سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہونا اور ممکنہ طور پر دیگر داخلی و بیرونی عوامل کارفرما ہو سکتے ہیں۔