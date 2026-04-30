وزیر ریلوے کا منفرد انداز، گولڑہ اسٹیشن سے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن تک ٹریک ٹرالی پر سفر، ویڈیو وائرل

زمینی حقائق جاننے کے لیے فیلڈ وزٹس ضروری ہیں، اس لیے ٹریک کی حالت کو قریب سے جاننے کی کوشش کی، حنیف عباسی

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup

وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے منفرد انداز اپناتے ہوئے گولڑہ اسٹیشن سے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن تک ریلوے ٹریک کا خود معائنہ کیا، جس کے لیے وہ ٹریک ٹرالی میں سوار ہو کر فیلڈ وزٹ پر نکلے۔

انہوں نے کہا کہ زمینی حقائق جاننے کے لیے فیلڈ وزٹس نہایت ضروری ہیں، اسی مقصد کے تحت انہوں نے ٹریک کی حالت، آپریشنل امور اور انسپیکشن کے طریقہ کار کو قریب سے جاننے کی کوشش کی۔

دورے کے دوران ڈی ایس راولپنڈی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے، جنہوں نے مختلف تکنیکی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی۔

وزیر ریلوے نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ وہ فیلڈ میں اپنی موجودگی بڑھائیں اور زمینی سطح پر نگرانی کو مزید مؤثر بنائیں تاکہ ریلوے نظام میں بہتری لائی جا سکے۔

محمد حنیف عباسی نے ریلوے حکام پر زور دیا کہ ٹریک مینٹیننس، آپریشنل کارکردگی اور مسافروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات میں مزید بہتری یقینی بنائی جائے۔

اس موقع پر راولپنڈی اسٹیشن پر موجود مسافروں نے وزیر ریلوے کو اپنے درمیان دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔

ٹریک ٹرالی میں کیے گئے اس دورے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے اور صارفین کی جانب سے مثبت ردعمل سامنے آ رہا ہے۔

 
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو