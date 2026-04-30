افغان طالبان کی انگور اڈہ میں گولہ باری سے 8 شہری زخمی ہوئے، حملے کی تفصیلات جاری

افغان طالبان نے وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں سول آبادی پر 26 اور 29 اپریل کو حملے کیے، ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

افغان طالبان رجیم نے ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں سول آبادی پر بزدلانہ حملہ کیا، جنوبی وزیرستان کے علاقے انگوراڈہ میں 26 اور 29 اپریل کو افغان طالبان نے سول آبادی پر فائرنگ اور گولہ باری کی۔ 

ڈپٹی کمشنر جنوبی وزیرستان لوئر نے افغان طالبان رجیم کی گولہ باری سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کردیں۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ افغان طالبان کی اشتعال انگیزی سے متعدد گھر تباہ، بچوں اور خواتین سمیت 8 افراد شدید زخمی ہوئے، افغان طالبان کے حملے کے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے بعد ڈی آئی خان اور پشاور منتقل کردیا گیا۔

مقامی افراد اورقبائلی  مشران کی جانب سے افغان طالبان  کی بلااشتعال جارحیت کی مذمت کی گئی، انگوراڈہ کے مقامی افراد نے مطالبہ کیاہے کہ افغانستان سے فائرنگ اور گولہ باری کو فوری بند کیا جائے۔

افغان طالبان اور ان سے وابستہ خوارج دہشت گرد مذموم عزائم کے حصول  کیلئے مسلسل  عام عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔

قبل ازیں سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ افغان طالبان نے ایک بار پھر جنوبی وزیرستان کے انگور اڈہ سے ملحقہ سرحدی علاقے میں پاکستانی سول آبادی پر گولہ باری کی، 29 اپریل 2026 کو افغان طالبان کی جانب سے ایک بار پھر انگور اڈہ سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں مارٹر گولا فائر کیا گیا۔

سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مارٹر گولہ مقامی شہریوں کریم خان اور رحمت اللہ کے گھر پر آ گرا جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد زخمی ہو گئے، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر اشفاق کے مطابق ہسپتال میں3 بچوں سمیت5زخمی لائے گئے ہیں۔

متاثرہ شخص نور علی کے مطابق گولہ اچانک گھر پر آ گرا جس کے نتیجے میں زور دار دھماکہ ہوا، ایک اور متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورا گھر لرز اٹھا۔

اہل علاقہ نے کہا کہ سرحد پار سے گولہ باری میں عام شہری، خصوصاً بچے نشانہ بن رہے ہیں جس سے خوف کی صورتحال برقرار ہے، افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کی سول آبادی کو مسلسل نشانہ بنانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس فتنے کاانسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر کمپنیاں پاکستان میں رجسٹریشن کو تیار نہیں، حکام

Express News

سیکیورٹی فورسز نے پاک-افغان سرحد پر دراندازی کی کوششیں ناکام بنادی، 13 دہشتگرد ہلاک

Express News

قبائلی علاقوں کے لیے بڑا اعزاز ، باجوڑ کی بیٹی نے سی ایس ایس میں اہم سنگ میل پار کر لیا

Express News

جب بھی پنجاب جانے کا اعلان کرتا ہوں ڈرون حملے شروع ہوجاتے ہیں، سہیل آفریدی

Express News

پی ٹی اے کو سوشل میڈیا سے متعلق روزانہ تقریباً 400 شکایات موصول ہونے کا انکشاف

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو