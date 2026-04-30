فیڈرل پبلک سروس کمیشن امتحان 2025 کے نتائج جاری، کامیابی کی شرح صرف 2.67 فیصد رہی

ایف پی ایس سی کے مطابق مجموعی طور پر 12,792 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup

اسلام آباد میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن (ایف پی ایس سی) نے سی ایس ایس امتحان 2025 کے نتائج جاری کر دیے ہیں۔ نتائج کے مطابق امتحان میں کامیابی کی شرح صرف 2.67 فیصد رہی۔

ایف پی ایس سی کے مطابق مجموعی طور پر 12,792 امیدواروں نے امتحان میں حصہ لیا، جن میں سے صرف 355 امیدوار تحریری امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ بعد ازاں کمیشن نے 170 امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی ہے، جن میں 84 مرد اور 86 خواتین شامل ہیں۔

نتائج کے مطابق پہلی پوزیشن اسید رفیق نے حاصل کی، دوسری پوزیشن محمد محسن خالد جبکہ تیسری پوزیشن طارق حفیظ کے حصے میں آئی۔ ٹاپ 30 پوزیشن ہولڈرز کو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور پولیس سروس میں ایلوکیشن دی گئی ہے، تاہم حیران کن طور پر اس بار ٹاپ 30 میں سے کسی امیدوار کو فارن سروس میں ایلوکیشن نہیں ملی۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو