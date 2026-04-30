قائد اعظم یونیورسٹی انتظامیہ کے رویے کے خلاف طلبا کی احتجاجی واک

طلبا نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کی کال دی

ویب ڈیسک April 30, 2026
facebook whatsup

قائد اعظم یونیورسٹی میں طلبا اور یونیورسٹی انتظامیہ آمنے سامنے آ گئے جبکہ پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی۔

قائد اعظم یونیورسٹی میں طلبا نے قائد اعظم یونیورسٹی انتظامیہ کے رویہ کے خلاف احتجاجی واک کی۔ احتجاجی واک میں طلبا نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔

طلبا نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کی کال دی۔ جینڈر اسٹیڈز ڈیپارٹمنٹ میں دوران  امتحان فیس نا ادا کرنے والے طلبا کے حق میں طلبا نے احتجاج کی کوشش کی۔

طلبا کے جمع ہونے کی اطلاع پر وائس چانسلر اور سیکورٹی ٹیم موقع پر پہنچی۔ اس موقع پر وائس چانسلر اور سیکورٹی ٹیم نے جمع ہونے والے طلبا کو بھگا دیا۔

یونیورسٹی میں احتجاج کے خدشے کے پیش نظر پولیس کی نفری بھی طلب کر لی گئی۔ قائدین اسٹوڈینٹ فیڈریشن نے طلبا پر مبینہ تشدد پر احتجاجی اجلاس طلب کر لیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو