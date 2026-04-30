پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کااجلاس، ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل پر تفصیلی مشاورت

ملک شبر خان نے کہا کہ دسمبر کی ملک گیر ہڑتال کے دوران بننے والا اتحاد آج بھی برقرار ہے

ویب ڈیسک April 30, 2026
پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے صدر ملک شہزاد اعوان کا کہنا ہے کہ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹرانسپورٹرز کو درپیش مسائل پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔

ملک شبر خان نے کہا کہ دسمبر کی ملک گیر ہڑتال کے دوران بننے والا اتحاد آج بھی برقرار ہے اور تمام ٹرانسپورٹرز متحد ہیں، جبکہ وزیر پورٹ اینڈ شیپنگ کی جانب سے مائی کلائی روڈ پر ٹرک ٹریلر پارکنگ دینے کا وعدہ پورا ہونا کمیٹی کی کامیابی ہے۔

ملک شیر خان اعوان کے مطابق جنگی حالات کے باعث ٹرانسپورٹ کا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے۔
غلام یاسین خان نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد 50 فیصد گاڑیاں بند ہونے کے قریب ہیں۔

نثار حسین جعفری کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے گڈز ٹرانسپورٹرز کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا۔
بختاور خان وزیر نے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے۔

محمد رمضان نے کہا کہ ٹرک ٹریلرز کے لیے دی جانے والی سبسڈی انتہائی ناکافی ہے۔
حاجی عربستان وزیر نے مطالبہ کیا کہ دسمبر کی ہڑتال کے دوران حکومت سے کیے گئے معاہدوں پر عملدرآمد کیا جائے۔

حاجی اشرف نیازی نے خبردار کیا کہ مزید قیمتوں میں اضافہ ہوا تو لوکل گاڑیاں مکمل طور پر بند ہو جائیں گی۔
عدیل عباسی نے کہا کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ٹرانسپورٹرز نقصان برداشت کر رہے ہیں، حکومت ٹول ٹیکس اور دیگر محصولات میں ریلیف دے۔

حاجی عمران اور حاجی دین محمد نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ہر فیصلے، بشمول ممکنہ احتجاج، کے ساتھ کھڑے رہیں گے، جبکہ حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کیے جائیں۔
