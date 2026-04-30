ایران نے امریکا میں فٹبال ورلڈ کپ کھیلنے کی تصدیق کر دی، فیفا

ایران نے اپنے میچز امریکا سے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم فیفا نے اسے مسترد کر دیا

ویب ڈیسک May 01, 2026
facebook whatsup

فیفا کے صدر جیانی انفانٹینو نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ سیاسی اور سفارتی پیچیدگیوں کے باوجود ایران نےامریکا میں آئندہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کھیلنے کی تصدیق کر دی ہے۔

وینکوور میں ہونے والے فیفا کانگریس کے دوران انفانٹینو نے کہا کہ ایران نہ صرف ورلڈ کپ میں حصہ لے گا بلکہ اپنے میچز امریکا میں ہی کھیلے گا۔ انہوں نے کہا کہ فٹبال کا مقصد دنیا کو جوڑنا ہے اور اسی اصول کے تحت یہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔

واضح رہے کہ 2026 کا ورلڈ کپ امریکا، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں منعقد ہوگا، تاہم ایران کی شرکت پر اس وقت سوالات اٹھے تھے جب امریکا اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ایران نے اپنے میچز امریکا سے کسی دوسرے ملک منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، تاہم فیفا نے اسے مسترد کر دیا۔

امریکی حکام نے بھی عندیہ دیا ہے کہ ایرانی کھلاڑیوں کو شرکت کی اجازت ہوگی، تاہم سیکیورٹی اور ویزا سے متعلق کچھ پابندیاں برقرار رہیں گی، خاص طور پر ایسے افراد کے لیے جن کے بعض اداروں سے تعلقات ہوں۔

دوسری جانب، ایران کی فیفا کانگریس میں عدم شرکت نے اس معاملے کی حساسیت کو مزید اجاگر کیا ہے جبکہ عالمی سطح پر یہ بحث جاری ہے کہ کھیل اور سیاست کو کس حد تک الگ رکھا جا سکتا ہے۔

ایران پہلے ہی ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے اور یہ اس کی تاریخ میں ساتویں شرکت ہوگی، تاہم فیفا صدر کے اس تازہ بیان کے بعد ایران کی جانب سے تا حال کسی قسم کی تصدیق یا تردید سے متعلق کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو