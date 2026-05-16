وزن گھٹانے والی ادویات مائگرین اور دمے میں مفید ہو سکتی ہیں: تحقیق

وزن گھٹانے کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات مائگرین کے درد اور دمے کی علامات میں کمی لا سکتی ہیں: تحقیق

ویب ڈیسک May 16, 2026
facebook whatsup

ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ وزن گھٹانے کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات مائگرین کے درد اور دمے کی علامات میں کمی لا سکتی ہیں۔

ماہرین کے مطابق جو لوگ یہ ادویات استعمال کر رہے تھے، اُنہوں نے دمے کے اٹیک میں کمی اور انہیلر کی ضرورت پہلے کے مقابلے میں کم پڑنے سے متعلق بتایا۔

دوسری جانب ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ وزن کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی دوا ویگووی لینے والی خواتین میں مائگرین کی دواؤں کے نسخوں میں واضح کمی دیکھی گئی۔

ترکی میں منعقد ہوئی یورپین کانگریس آن آبیسٹی میں پیش کیے گئے ان نتائج نے اس حوالے سے بڑھتے ہوئے سائنسی ثبوت کو مزید مضبوط کیا کہ GLP-1RA ادویات صرف وزن گھٹانے ہی نہیں بلکہ کئی دیگر بیماریوں میں بھی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔

انگلینڈ میں یہ ادویات پہلے ہی دل کے دورے اور فالج کے خطرات کم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں جبکہ نئی تحقیق نے ان کے ممکنہ طبی فوائد کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وزن گھٹانے والی ادویات مائگرین اور دمے میں مفید ہو سکتی ہیں: تحقیق

Express News

صحت مند زندگی کےلیے فائبر کیوں ضروری ہے؟ ماہرین نے اہم حقائق بتا دیے

Express News

یہ ورزش ہائی بلڈ پریشر کو قابو کرنےمیں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے!

Express News

ہیپاٹائٹس سی کے 80 فیصد مریض بیماری سےلاعلم، وزیرصحت کا مفت اسکریننگ اور علاج کا اعلان

Express News

کام کے اوقات میں اضافے سے موٹاپے کے خطرات میں بھی اضافہ

Express News

مستبقل کی وبا سے متعلق بل گیٹس کا پرانا انٹرویو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو