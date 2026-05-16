ملیسی میں دلخراش واقعہ، شوہر سے جھگڑے پر بیوی نے 3 بچوں کو قتل کرکے خودکشی کرلی

پولیس  نے بتایا کہ میلسی کے علاقے فتح پور میں ماں نے سوتے ہوئے تینوں بچوں کو کہلاڑی کے وار سے قتل کیا

ویب ڈیسک May 16, 2026
پنجاب کے ضلع میلسی میں  گھر سے ماں اور اس کے تین بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جب کہ  واقعے کی تفتیش میں دلخراش تفصیلات سامنے آئی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق پولیس  نے بتایا کہ میلسی کے علاقے فتح پور میں ماں نے سوتے ہوئے تینوں بچوں کو کہلاڑی کے وار سے قتل کیا اور پھر بعد میں خود کی زندگی کا خاتمہ کرلیا، ابتدائی تفتیش کے مطابق واقعے کی وجہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو جھگڑا ہے۔

پولیس حکام نے کہا کہ خاتون کے شوہر کو بھی تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، جاں بحق بچوں کی عمریں 3 سے 8 سال کے درمیان ہیں جبکہ خاتون کی عمر30سال ہے۔

جاں بحق خاتون اور بچوں کا ٹی ایچ کیو اسپتال میلسی میں پوسٹ مارٹم کیا گیا، واقعے کا مقدمہ خاتون کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔
