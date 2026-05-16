جدہ سے لاہور آنے والی نجی ایئرلائن کی پرواز سے قبل پرندہ ٹکرا گیا

ویب ڈیسک May 16, 2026
لاہور: جدہ سے لاہور آنے والی نجی ایئرلائن کی پرواز کے ساتھ لینڈنگ سے قبل پرندہ ٹکرا گیا۔

ائیرپورٹ ذرائع کے مطابق پرندہ طیارے کے انجن نمبر ایک سے ٹکرایا جس کے بعد طیارے کی تکنیکی جانچ کے لیے اسے فوری طور پر گراؤنڈ کردیا گیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ پرواز نے بعد ازاں لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا تاہم صورتحال کے باعث پرواز کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہوگئی۔

پرواز نمبر 401 کو صبح 10 بجے کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا لیکن تاحال روانگی ممکن نہیں ہو سکی، جس پر لاہور ایئرپورٹ پر مسافروں نے شدید احتجاج کیا۔

مسافروں اور ایئرلائن عملے کے درمیان تکرار بھی ہوئی جبکہ مسافروں کا کہنا تھا کہ انہیں پرواز کی روانگی سے متعلق درست معلومات فراہم نہیں کی جا رہیں۔
