یوکرین جنگ بندی؛ روس نے یوکرین کو 528 لاشیں واپس کردیں

میتوں کی شناخت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں، یوکرینی حکام

ویب ڈیسک May 16, 2026
یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ روس نے 528 لاشیں واپس کی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق لاشوں کی شناخت یوکرین کے فوجیوں کے طور پر ہوئی ہے۔ کیف نے مزید بتایا کہ وطن واپسی کی کوششوں کے نتیجے میں، 528 ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی لاشیں یوکرین کو واپس کی گئیں۔

دوسری جانب روسی حکام کا کہنا ہے کہ لاشیں یوکرین کے فوجیوں کی ہو سکتی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان 205 جنگی قیدیوں کے تبادلے کے ایک دن بعد یوکرینی جیل نے کہا کہ تفتیش کار اور ماہرین وطن واپس بھیجے گئے میتوں کی شناخت کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ گزشتہ جمعہ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے سے پیر تک اس یوکرین جنگ میں تین روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا اور ساتھ ہی ہر طرف سے 1000 قیدیوں کے تبادلے کا بھی اعلان کیا تھا۔

یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے تصدیق کی کہ قیدیوں کا تبادلہ ٹرمپ کے اعلان کردہ تبادلے کا پہلا مرحلہ ہے۔
