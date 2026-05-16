خیبرپختونخوا حکومت نے اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کردیا

وزیراعلی کی منظوری کے بعد نافذ کیے گئے مارکیٹوں، کاروباری مراکز اور تجارتی سرگرمیوں کے اوقات کار کو معطل کردیا گیا

ویب ڈیسک May 16, 2026
خیبر پختونخوا میں توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کردیا گیا ہے  جس کا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے عوامی نوٹس جاری کردیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ایران امریکا جنگ کے بعد توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے نافذ کیا گیا اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کردیا گیا۔

اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت مارکیٹیں دکانیں تجارتی مراکز رات 8 بند کرنے شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، خیبرپختونخوا حکومت نے اسمارٹ لاک ڈان نافذ کیا تھا۔

گزشتہ روز گورنر خیبرپختونخوا نے وزیراعلی سہیل افریدی سے رابطہ کیا تھا اور خیبرپختونخوا اسمارٹ لاک ڈان ختم کرنے کی سفارش کی تھی۔

وزیراعلی کی منظوری کے بعد حکومت خیبر پختونخوا نے نافذ کیے گئے مارکیٹوں، کاروباری مراکز اور تجارتی سرگرمیوں کے اوقات کار سے متعلق پابندیاں فوری طور پر معطل کرنے اور مقررہ اوقات کو تاحکم ثانی ختم کردیا گیا۔

حکومت نے شہریوں، تاجروں، مارکیٹوں، پلازوں، شادی ہالز، ریسٹورنٹس، صنعتوں اور سرکاری دفاتر سے اپیل کی ہے کہ وہ بجلی کے بچاؤ کے اقدامات پر بدستور عمل کریں
غیر ضروری اور آرائشی روشنیوں کے استعمال سے گریز، ائیرکنڈیشنرز کے محتاط استعمال اور غیر ضروری بجلی خرچ نہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
Express News

