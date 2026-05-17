کراچی:
کوکین ڈیلر پنکی کے نیٹ ورک کے خلاف قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں.
ذرائع کے مطابق ملک بھر میں چھاپوں کے دوران پنکی کی قریبی ساتھی سمیت 20 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا جس میں کرن عرف بلیک انجیل اور اس کا شوہر بھی شامل ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ چھاپہ مار کارروائیاں لاہور ، قصور ، اسلام آباد اور اندرون سندھ میں کئی گئیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ کرن عرف بلیک انجیل شوبز انڈسٹریز سے وابستہ افراد کو کوکین پہنچاتی تھی جس سے تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے پنکی کے گرفتار اکاونٹنٹ سے مزید 6 اکاؤنٹس سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز سامنے آئی ہیں جبکہ منشیات کی خریداری کیلئے مختلف اوقات میں غیر ملکیوں کو منشیات کے عوض 80 لاکھ روپے بھیجنے کے شواہد بھی مل گئے۔