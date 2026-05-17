پسند کی شادی کا معاملہ، لڑکی کے والد کا سنسنی خیز ویڈیو بیان سامنے آ گیا

میری دو بچیوں کو ملزمان اسلحے کے زور  پر رات اغوا کرکے لے گئےتھے

ویب ڈیسک May 17, 2026
facebook whatsup

 

جیکب آباد میں پسند کی شادی کے بعد لڑکے کا گاؤں کو جلانے کے واقعے پر لڑکی کے والد کا بیان سامنے آگیا۔

لڑکی کے والد رفیق چنہ کا کہنا ہے کہ میری دو بچیوں کو ملزمان اسلحے کے زور  پر رات اغوا کرکے لے گئےتھے، ایک بیٹی کی عمر 14سال اور دوسری کی عمر 4 سال ہے،  میں پولیس افسران سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔

رفیق چنہ نے کہا کہ بیٹیاں بھی میری گئیں، فائرنگ بھی مجھ پر اور میرے گاؤں پر ہوئی، میری بیٹی کی عمر 14سال ہے تو اس کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں برڑو برادری کے گھروں کو آگ لگی ہے، ہم کیوں ان کے گھروں کو آگ لگائیں گے؟

لڑکی کے والد کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے خود آگ لگائی اور جھوٹی ایف آئی آر ہم پر درج کرائی ہے۔

واضح رہے کہ برڑو برادری کے گھر جلانے پر چنہ برادری کے 32 ملزمان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور 5 افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔

یاد رہےکہ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر مسلح افراد نے درجنوں گھروں کو آگ لگادی۔

ایس ایس پی جیکب آباد فیضان علی کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق گاؤں صدیق آرائیں اورگاؤں غازی خان چنہ کے جوڑے نے حیدرآباد کی عدالت میں پسند کی شادی کی تھی، پسند کی شادی کرنے پر ملزمان نےگاؤں کو آگ لگائی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو