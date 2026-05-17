ریڈ لائن منصوبے پر کام تیزی سے جاری، اگست تک مکس ٹریفک لینز مکمل کرلیں گے، شرجیل میمن

آئندہ ماہ پاکستان کی پہلی سرکاری ٹیکسی اسکیم بھی شروع کی جائے گی، وزیر ٹرانسپورٹ

ویب ڈیسک May 17, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے اور اگست تک مکس ٹریفک لینز مکمل کر لیں گے۔

ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ یونیورسٹی روڈ پر سب سے بڑا مسئلہ مکس ٹریفک کا ہے، جس کے حل کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے جبکہ یوٹیلیٹی لائنز کی منتقلی بھی تیزی سے کی جا رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ کراچی ملک کا سب سے مصروف شہر ہے، یہاں ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنا دیگر شہروں کی نسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ سڑکوں کے نیچے پانی، سوئی گیس اور آپٹیکل فائبر کی لائنیں موجود ہوتی ہیں، جنہیں منتقل کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واٹر بورڈ کی ایک لائن کی منتقلی میں چار روز لگے۔

شرجیل میمن نے بتایا کہ مکس ٹریفک لینز اگست تک مکمل کر لیے جائیں گے جبکہ 23 تاریخ کو شاہراہ بھٹو کا افتتاح بھی کر دیا جائے گا، جس سے شہریوں کے سفر کا وقت ایک گھنٹہ کم ہو جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ کراچی پورٹ سے کام صادق پل تک بالائی گزرگاہ تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے۔

شرجیل میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کی مکمل توجہ میگا پراجیکٹس پر مرکوز ہے اور یہ منصوبے آج کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بنائے جا رہے ہیں، جن سے آئندہ 100 سال تک فائدہ حاصل ہوگا۔

وزیر ٹرانسپورٹ کے مطابق آئندہ ماہ پاکستان کی پہلی سرکاری ٹیکسی اسکیم بھی شروع کی جائے گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

پنجاب میں پنکی کے ساتھیوں کیخلاف آپریشن شروع، چھٹا مقدمہ بھی سامنے آگیا

Express News

چترال: کالاش قبیلے کا مذہبی تہوار چلم جوش اختتام پذیر، سیاحوں کی بڑی تعداد میں شرکت

Express News

آر ایس ایس کا پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا بیان بامعنی ہے مگر اس کو پورا دیکھنا چاہیے، سابق سفیر

Express News

بنوں پولیس کی کارروائیاں، 5 خطرناک دہشتگرد ہلاک

Express News

حکومت نے ائیرلائنز کو بڑا ریلیف دے دیا، پروازوں کے کرایوں میں کمی کا امکان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو