منشیات کے پیسوں سےمنی لانڈرنگ کرکے جائیدادیں بنانےکے الزام میں رمشا اور ماریا کی عبوری ضمانت خارج

لاہور ہائیکورٹ میں منشیات کے پیسوں سے منی لانڈرنگ کرکے جائیدادیں بنانے کے الزام میں ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ملزمہ رمشاء اور ماریا کی عبوری ضمانت خارج کردی۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل بینچ نے کیس کی سماعت کی۔
اے این ایف کی جانب سے ایڈووکیٹ یاسر صدیقی نے دلائل دیے۔ مؤقف اختیار کیا گیا کہ 19 فروری 2026 کو منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہوا۔ مؤقف کے مطابق ماریا کے علاوہ دیگر 3 افراد پر بھی مقدمات درج ہیں۔
اے این ایف کے مطابق درخواست گزار ملزمان نے منشیات کی فروخت سے جائیدادیں بنائیں اور منشیات فروشی سے بنائی گئی جائیدادیں منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہیں۔ مؤقف میں کہا گیا کہ دونوں ملزم بہنوں کی والدہ منشیات کے مقدمے میں جیل میں ہیں، جبکہ درخواست گزار ملزمہ کی 2 بہنیں مقدمے میں مفرور ہیں۔ استدعا کی گئی کہ ملزم بہنوں کی درخواست ضمانت مسترد کی جائے۔
وکیل درخواست گزار نے مؤقف اختیار کیا کہ درخواست گزاروں کو والد کی جانب سے 4 مکانات ملے تھے۔ مکانات فروخت کرکے نئی جائیداد بنائی گئی۔ وکیل کے مطابق منشیات کے ذریعے جائیدادیں بنانے کا الزام درست نہیں ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ درخواست گزاروں کی درخواست ضمانت منظور کی جائے۔