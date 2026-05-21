پاکستان چین کے بنیادی قومی مفادات اور ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے، صدر زرداری

پاکستان اور چین کا 75 سال قبل شروع ہوا سفر ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ میں بدل چکا، اسلام آباد میں تقریب سےخطاب

ویب ڈیسک May 21, 2026
اسلام آباد:

صدر مملکت آصف زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کا 75 سال قبل شروع ہوا سفر ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ میں بدل چکا، پاکستان چین کے بنیادی قومی مفادات اور ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے، گوادر بندرگاہ کی تعمیر چین کا پاکستان کے لیے عظیم تحفہ ہے۔

یہ بات انہوں نے پاک چین سفارتی تعلقات کی 75 ویں سالگرہ کی مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہی جس میں چین اور پاکستانی حکام نے شرکت کی۔

تقریب سے خطاب میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ 75 سال قبل شروع ہونے والا سفر ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ میں بدل چکا، پاکستان اور چین نے ہمیشہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا دفاع کیا، چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔

انہوں نے کہا کہ ترقی کا حصول پاکستان اور چین کا مشترکہ خواب ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کو عوامی، سیاسی اور ادارہ جاتی حمایت حاصل ہے، ان تعلقات کو چینی صدر شی جن پنگ کی قیادت میں بلندیوں تک پہنچایا گیا، پاکستان چین کے بنیادی قومی مفادات اور ون چائنا پالیسی کی حمایت کرتا ہے۔

صدر زرداری نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کی تعمیر چین کا پاکستان کے لیے عظیم تحفہ ہے، 
گلوبل ڈولپمنٹ، سیکیورٹی اور گورننس پر چین کا کردار لائق تحسین ہے، میں نے روں سال دو بارہ چین کا دورہ کیا، صوبائی قیادت اور کاروباری اداروں سے مفید بات چیت ہوئی، 
امن ترقی اور خوشحالی کے لیے دعاگو ہیں۔
