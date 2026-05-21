کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو آزاد اور محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں، امریکی صدر

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup
ایران کے پاس بہت تھوڑا وقت باقی بچا ہے، جلد امن معاہدہ کرلے؛ ٹرمپ

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکا آبنائے ہرمز کو ’’آزاد بین الاقوامی آبی گزرگاہ‘‘ کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے اور وہاں کسی قسم کے ٹول یا فیس کی حمایت نہیں کرے گا۔

وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ سے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہازوں پر ممکنہ ٹول عائد کرنے کی تجویز کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے محتاط انداز میں جواب دیا کہ ہم اس معاملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔

امریکی صدر دونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کو ایک آزاد اور محفوظ آبی گزرگاہ کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں کسی جہاز سے ٹول ٹیکس لیا جائے اور نہ کوئی فیس عائد کی جائے۔

صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکا کو اس وقت آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور امریکی بحری ناکہ بندی سو فیصد مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ کوئی بھی اس فولاد کی دیوار کو عبور نہیں کرسکا۔

دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب کی بحریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔

ایرانی حکام اس سے پہلے اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر امریکا اور اس کے اتحادی ایران پر دباؤ بڑھاتے رہے تو تہران آبنائے ہرمز میں جہاز رانی پر پابندیاں یا ٹول عائد کرنے جیسے اقدامات پر غور کر سکتا ہے۔

خیال رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جہاں سے عالمی تیل تجارت کا بڑا حصہ گزرتا ہے۔

اسرائیل اور امریکا کے حملوں کے بعد سے ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کردیا تھا جس کے باعث دنیا کو تیل و گیس کی ترسیل رک گئی اور پیٹرول کی قلت ہورہی ہے جس کے باعث قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہو رہا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو