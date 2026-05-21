لاہور میں پنکی نیٹ ورک کے گرد گھیرا تنگ، دو غیر ملکی منشیات ڈیلر گرفتار

لاہور:
انمول عرف پنکی سے جڑے منشیات کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے جہاں وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کارروائی کرتے ہوئے دو مبینہ منشیات ڈیلروں کو حراست میں لے لیا۔
تفتیشی ذرائع کے مطابق گرفتار کیے گئے دونوں افراد غیر ملکی افریقی باشندے ہیں جو لاہور میں سرگرم تھے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں افراد مبینہ طور پر پنکی کے منشیات نیٹ ورک کا حصہ تھے اور شہر میں منشیات کی سپلائی سے متعلق سرگرمیوں میں ملوث رہے۔
تفتیشی حکام نے پنکی کے موبائل نیٹ ورک اور رابطوں کا ریکارڈ حاصل کرکے تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کر دیا ہے۔
تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول عرف پنکی کے دورانِ تفتیش ہونے والے اہم انکشافات کی روشنی میں مزید چھاپوں اور گرفتاریوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جبکہ مختلف شہروں میں موجود ممکنہ سہولت کاروں کی معلومات بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔