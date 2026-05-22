انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما  و رکن اسمبلی کو جیل بھجوا دیا

پولیس اور سادہ لباس اہل کاروں نے غلام محی الدین کے گھر پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کیا تھا

ویب ڈیسک May 22, 2026
facebook whatsup
لاہور:

انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما  و رکن اسمبلی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت  کے جج شاہد سکندر کے روبرو پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما غلام محی الدین دیوان  کو پیش کردیا، جہاں عدالت نے ملزم کو شناخت پریڈ کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔

یہ خبر بھی پڑھیں: پی ٹی آئی رہنما اور رکن اسمبلی کے گھر پر چھاپا، فوٹیج سامنے آ گئی

پولیس کے مطابق ملزم کو تھانہ سرور روڈ میں درج مقدمہ نمبر 97/23 میں گرفتار کیا گیا ہے۔ تفتیشی افسر نے مؤقف اختیار کیا کہ ملزم نے اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں۔ ملزم کی شناخت پریڈ ہپونی ہے، لہٰذا ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا جائے۔

قبل ازیں پولیس اور سادہ لباس اہل کاروں نے غلام محی الدین کے گھر پر چھاپا مار کر انہیں گرفتار کیا تھا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو