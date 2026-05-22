بھارتی اداکار رونیت رائے ایک ایسے سائبر فراڈ کا شکار ہونے والے تازہ ترین سیلیبریٹی بن گئے ہیں جس میں ان کی شناخت کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اداکار نے اس صورتحال پر فوری ردعمل دیتے ہوئے اپنے مداحوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے دھوکے باز عناصر سے ہوشیار رہیں۔
رونیت رائے نے سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہوئے انکشاف کیا کہ کوئی شخص ان کا نام استعمال کر کے خاص طور پر خواتین سے رابطہ کر رہا ہے اور ان سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اداکار کے مطابق یہ جعلی شخص نہ صرف مالی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ ان کے نام پر بکنگز اور ملاقاتوں کا جھانسہ بھی دے رہا ہے۔
اداکار نے اپنی پوسٹ میں واضح کیا کہ وہ کبھی بھی سوشل میڈیا یا کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے ذاتی طور پر پیسے یا کسی مالی فائدے کے لیے کسی سے رابطہ نہیں کرتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جانب سے یا ان کے کسی نمائندے کی طرف سے ایسی کسی پیشکش کا کوئی وجود نہیں۔
اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے رونیت رائے نے مبینہ فراڈ کے اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے، جن میں جعلی اکاؤنٹ سے ان کا نام استعمال کرتے ہوئے پیسے مانگے جا رہے تھے۔ انہوں نے مداحوں پر زور دیا کہ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مشکوک پیغام موصول ہو تو فوراً متعلقہ سیلیبریٹی کو آگاہ کریں۔
اداکار نے خبردار کیا کہ مشہور شخصیات کی شناخت کا غلط استعمال ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے، لہٰذا عوام کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی اس اپیل کو سوشل میڈیا پر خوب پذیرائی ملی ہے اور مداحوں نے اس اقدام کو بیداری پھیلانے کی ایک مثبت کوشش قرار دیا ہے۔