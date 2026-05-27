وزیراعظم کا عید کی مبارک باد کیلیے ٹیلی فون، حافظ نعیم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ

وزیراعظم نے امیر جماعت اسلامی کو عید الاضحیٰ کی مبارک باد کیلیے فون کیا، جس میں ملکی و عالمی صورتحال پر گفتگو ہوئی

ویب ڈیسک May 27, 2026
facebook whatsup

جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم نے عید مبارک کیلیے کی جانے والی کال پر وزیراعظم شہباز شریف سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کردیا۔

تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور عید الضحی کی مبارک باد  دی ۔

امیر جماعت اسلامی نے بھی وزیر اعظم اور اُن کے اہل خانہ کو عہد کی مبارک دی جبکہ ٹیلیفونک رابطے میں ملکی وبین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران امریکا مذاکرات پر ہونے والی پیش رفت اور موجودہ صورتحال بارے آگاہ کیا۔

حافظ نعیم الرحمان نے وزیر اعظم سے پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو