کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین پٹری سے اتر گئی، ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمدورفت معطل

حادثے کے نتیجے میں کئی میٹر ریلوے ٹریک کو بھی نقصان پہنچا

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup
حیدرآباد:

کوٹری ریلوے اسٹیشن کے قریب مال بردار ٹرین کی پانچ بوگیاں پٹری سے اتر گئیں جس کے باعث ڈاؤن ٹریک مکمل طور پر بند ہوگیا اور ٹرینوں کی آمدورفت معطل ہو کر رہ گئی۔

ریلوے حکام کے مطابق حادثہ کوٹری اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ مال بردار ٹرین یوسف والا سے کراچی جارہی تھی کہ اچانک اس کی پانچ بوگیاں ٹریک سے اتر گئیں۔

حادثے کے نتیجے میں کئی میٹر ریلوے ٹریک کو بھی نقصان پہنچا۔

واقعے کے فوراً بعد ریلوے عملے کو طلب کرلیا گیا جبکہ بحالی کا کام شروع کرنے کیلئے بھاری مشینری بھی موقع پر پہنچا دی گئی۔

ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ ٹریک کی مرمت اور بحالی میں چار سے پانچ گھنٹے لگ سکتے ہیں۔

حادثے کے باعث ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کی آمدورفت عارضی طور پر معطل کردی گئی ہے جبکہ مختلف ٹرینیں متاثر ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے۔

ریلوے حکام کے مطابق صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جارہی ہے اور جلد از جلد ٹریک بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو