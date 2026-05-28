مریم نواز میجر سرجری کے بعد گھر منتقل؛ اسپتال سے صوبے کے معاملات کی نگرانی جاری رہی

سوشل میڈیا صارفین اور عوام کی جانب سے مریم نواز کی جلد صحتیابی کے لیے دعا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو فائل
لاہور:

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز میجر سرجری کے بعد  گھر منتقل ہو گئیں، اس دوران وہ اسپتال سے صوبے کے معاملات کی نگرانی کرتی رہیں۔

مریم واز کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر جاری بیان میں بتایا کہ مریم  نواز کی میجر سرجری ہوئی ہے۔

ایکس پر بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی شریف میڈیکل سٹی اسپتال میں میجر سرجری ہوئی ہے، جس کے بعد وہ گھر منتقل ہو گئی ہیں، الحمدللہ۔

انہوں نے لکھا کہ عید کے دن وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اسپتال سے صوبے میں سیکیورٹی، صفائی سمیت دیگر تمام امور کی براہ راست خود نگرانی کی۔

سوشل میڈیا پر یہ پیغام سامنے آنے کے بعد صارفین کی جانب سے وزیراعلیٰ پنجاب کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ متعدد صارفین نے ان کی عوامی امور میں دلچسپی اور عید کے موقع پر نگرانی کو سراہا۔

سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے بھی مریم نواز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو