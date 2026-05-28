وہ معروف اداکارائیں جو ڈاکٹر ہیں

ان اداکاراؤں کی کہانیاں مثال ہیں کہ خوابوں کی تعبیر میں ٹیلنٹ ہی نہیں بلکہ سخت محنت اور تعلیم کا بھی اہم کردار ہے

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup

شوبز انڈسٹری میں کامیابی حاصل کرنے سے پہلے کئی اداکاراؤں نے تعلیم کے میدان میں بھی نمایاں کامیابیاں سمیٹیں۔

کچھ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی تو بعض نے ڈینٹسٹری جیسے مشکل شعبوں میں مہارت حاصل کی۔

اپنی محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے باعث یہ شخصیات نہ صرف تعلیمی میدان میں نمایاں رہیں بلکہ بعد ازاں اداکاری کی دنیا میں بھی خوب نام کمایا۔

ان اداکاراؤں کی کہانیاں اس بات کی مثال ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کے لیے صرف ٹیلنٹ ہی نہیں بلکہ سخت محنت اور تعلیم بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔

کئی اداکارائیں ابتدا میں ڈاکٹر بننے کا ارادہ رکھتی تھیں، مگر قسمت انہیں فلم اور ٹی وی انڈسٹری کی جانب لے آئی جن میں سائی پلوی، سری لیلا، منوشی چلر، شریا شرما میناکشی چوہدری، ادیتی گوویتریکر اور دیگر شامل ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آج یہ اداکارائیں لاکھوں مداحوں کے دلوں پر راج کر رہی ہیں اور نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی دے رہی ہیں کہ تعلیم اور شوق دونوں کو ساتھ لے کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وراثتی جائیداد کا تنازع، راحت فتح علی خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

Express News

ایک جملے نے برسوں تک مسکراہٹ چھین لی، نیہا دھوپیا کا انکشاف

Express News

’چائلڈ ایکٹر‘ نے شاہ رخ خان اور تھلاپتی وجے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

شہرت اور کامیابی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ فہد مصطفیٰ کا جذباتی انکشاف

Express News

کورین گلوکار جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

’’دنیا اسی طرح چلتی ہے‘‘، اقربا پروری پر سوناکشی سنہا کا مؤقف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو