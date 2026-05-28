وسیم اکرم کی شیطان کو بولنگ شائقین کرکٹ کو کیسی لگی؟

پاکستان کے لیجنڈ فاسٹ بولر وسیم اکرم ان دنوں حج کی سعادت حاصل کرنے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں۔
گزشتہ روز سوئنگ کے سلطان کہلائے جانے والے وسیم اکرم کی جمرات میں شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔
ویڈیو میں وسیم اکرم شیطان کو اپنے خصوصی بولنگ والے انداز میں کنکریاں مارتے اور اس کے بعد جشن منانے کا انداز اپناتے نظر آرہے ہیں۔
وسیم اکرم کی اس ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین کا ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آرہا ہے۔
بعض صارفین نے ہلکے پھلکے مذاق کے انداز میں رعمل دیتے ہوئے کہا کہ شیطان ری ویو لینا چاہتا ہے۔
دوسری جانب بعض صارفین تنقید کرتے نظر آئے اور کہا کہ عبادت کو عبادت کی طرح انجام دینا چاہیے۔