ایران پر نئے امریکی حملوں کے بعد تیل کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ

اقتصادی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہی تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے جس کی بڑی وجہ ایران پر نئے امریکی حملے اور مشرق وسطیٰ میں غیر یقینی صورتحال کو قرار دیا جا رہا ہے۔

غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکا کی جانب سے ایران میں نئی کارروائیوں کے بعد عالمی سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھ گئی، جس کے باعث تیل کی قیمتیں دوبارہ اوپر چلی گئیں جبکہ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی زیادہ تر مندی دیکھی گئی۔

رپورٹس کے مطابق امریکی فوج نے ایران کے جنوبی شہر بندر عباس میں ایک کنٹرول سینٹر کو نشانہ بنایا جبکہ 4 ایرانی ڈرونز کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں دفاعی نوعیت کی تھیں اور ان کا مقصد جنگ بندی برقرار رکھنا تھا۔

دوسری جانب ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فورسز نے آبنائے ہرمز میں موجود 4 بحری جہازوں پر فائرنگ کی، جبکہ کویت نے بھی میزائل اور ڈرون حملوں کے خلاف اپنے فضائی دفاعی نظام کو متحرک کرنے کی تصدیق کی ہے۔

ان تازہ کشیدگیوں کے بعد عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت میں 1.8 فیصد اضافہ ہوا اور یہ 95.95 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت 1.7 فیصد اضافے کے بعد 90.17 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی عالمی توانائی منڈیوں کیلئے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے کیونکہ دنیا کی بڑی مقدار میں تیل اسی راستے سے منتقل ہوتا ہے۔

ادھر ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی منفی رجحان دیکھا گیا۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.5 فیصد سے زائد گرگیا جبکہ جنوبی کوریا، شنگھائی اور دیگر مارکیٹس میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔

اقتصادی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہی تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے، جس کے باعث مرکزی بینک شرح سود بڑھانے پر مجبور ہوسکتے ہیں، جس سے عالمی معیشت پر دباؤ بڑھے گا۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ معاہدے کے حوالے سے متضاد بیانات سرمایہ کاروں میں بے یقینی پیدا کررہے ہیں، جس کے باعث تیل کی قیمتیں مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو