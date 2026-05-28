اسپین اسرائیل پر برس پڑا، لبنان کو ’وار زون‘ قرار دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا

ہسپانوی وزیر خارجہ نے یہ بیان قبرص میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت سے قبل دیا

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup

اسپین نے لبنان پر اسرائیل کی مسلسل اور شدید بمباری پر سخت ردعمل دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف قرار دیا ہے۔

اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مینوئل الباریس نے کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جس طرح اسرائیل کو اپنی ریاست اور امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح فلسطینی اور لبنانی عوام کو بھی اپنی آزاد ریاست اور پرامن زندگی گزارنے کا برابر حق حاصل ہے۔

ہسپانوی وزیر خارجہ نے یہ بیان قبرص میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت سے قبل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیا۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کو جنگی علاقہ قرار دینے اور وہاں کے تمام شہریوں کو علاقہ خالی کرنے کے احکامات کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔

ہوزے مینوئل الباریس کا کہنا تھا کہ شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا اور لوگوں کو اپنے گھروں سے نقل مکانی پر مجبور کرنا بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقوں کے حقوق کا احترام ضروری ہے۔

اسپین کے اس بیان کو یورپی سطح پر اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف بڑھتی ہوئی تشویش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں لبنان میں اسرائیلی حملوں کے باعث انسانی بحران مزید سنگین ہوگیا ہے جبکہ امدادی ادارے صورتحال کو خطرناک قرار دے رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو