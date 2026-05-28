کراچی؛ کپڑوں کے گودام میں آتشزدگی سے بھاری مالیت کا سامان خاکستر

آگ لگنے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ترجمان ریسکیو 1122

اسٹاف رپورٹر May 28, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

کپڑوں کے گودام میں آتشزدگی کے نتیجے میں بھاری مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔

شہر قائد کے علاقے کورنگی میں مہران ٹاؤن کے قریب کپڑوں کے ایک گودام میں عید الاضحیٰ کے دوسرے روز اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی۔

آتشزدگی کے باعث گودام میں موجود بھاری مالیت کے کپڑے، دھاگے اور دیگر سامان خاکستر ہوگیا۔

گودام میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی 3 فائر ٹینڈر گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کی کارروائی شروع کردی۔

ریسکیو عملے نے کچھ دیر کی کوششوں کے بعد گودام میں لگی آگ پر قابو پالیا۔

ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آتشزدگی کے دوران کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ گودام میں کپڑے، دھاگے اور دیگر سامان موجود تھا جو جل کر خاکستر ہوگیا جبکہ آگ لگنے کی وجہ اور نقصان کا فوری تخمینہ نہیں لگایا جاسکا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو