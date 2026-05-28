عید الاضحیٰ پر صفائی ستھرائی کا نظام سندھ حکومت کی بدترین نااہلی کا شکار ہوگیا، ایم کیو ایم

شہر میں آلائشیں نہ اٹھانے سے تعفن پھیل رہا ہے لیکن بلدیاتی عملہ غائب ہے، ترجمان

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup
کراچی:

کراچی میں عیدالاضحیٰ کے دوران صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال پر ایم کیو ایم پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔

ایم کیو ایم کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ عید الاضحیٰ کے دوران صفائی ستھرائی کا نظام سندھ حکومت کی بدترین نااہلی کا شکار ہوگیا۔

ترجمان کے مطابق شہر کی مرکزی شاہراہوں، لنک روڈز اور گلی محلوں میں آلائشیں تاحال موجود ہیں جس کے باعث تعفن پھیل رہا ہے جبکہ متعلقہ بلدیاتی عملہ غائب ہے۔

انہوں نے کہا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور ٹاؤن انتظامیہ شہریوں کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہیں۔ لانڈھی، کورنگی، ملیر، شاہ فیصل کالونی اور اولڈ سٹی ایریا میں صورتحال انتہائی خراب ہے۔

ایم کیو ایم ترجمان نے مزید کہا کہ بلدیہ، کیماڑی، اورنگی، لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی اور سرجانی ٹاؤن میں بھی صفائی کا نظام مفلوج ہوچکا ہے۔

ان کے مطابق عید کے موقع پر عوام کو ریلیف دینے کے تمام دعوے صرف بیانات تک محدود رہے اور زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو