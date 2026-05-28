اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

خطے کی حالیہ صورتحال اور پاکستان کی جانب سے ایران امریکا مذاکرات کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup
نیویارک:

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ ای کے درمیان نیویارک میں ملاقات ہوئی جس میں خطے میں امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

دونوں رہنماؤں نے خطے کی حالیہ صورتحال اور پاکستان کی جانب سے مذاکرات اور سفارت کاری کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔

چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔

ملاقات میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ان کے وفد کے حالیہ کامیاب دورۂ چین کا بھی ذکر کیا گیا۔

دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے پر دیرینہ دوستی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی دعوت پر نیویارک میں موجود ہیں۔ اسحق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اوپن مباحثے میں شرکت کی۔ 

ترجمان دفترخارجہ کے مطابق ’’بین الاقوامی امن و سلامتی کا قیام: اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد و اصولوں کا تحفظ اور اقوام متحدہ کے مرکزی کردار پر مبنی عالمی نظام کا استحکام‘‘ کے عنوان سے یہ اجلاس 26 مئی کو چین کی زیر صدارت منعقد ہوا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو