صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اور سینیٹ اجلاس طلب کرنے کی منظوری دیدی

قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا جائے گا

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے اور سینیٹ کا اجلاس 5 جون شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی۔

قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئندہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ آئندہ چند دنوں میں قومی اسمبلی اور سینیٹ اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کیا جائے گا۔

مزید پڑھیں

Express News

بجٹ، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پنشن میں اضافے کےلیے تجاویز تیار

Express News

ای پی بی ڈی کا شیڈو بجٹ؛ برآمدات 80 ارب ڈالر تک بڑھانے، دفاعی بجٹ میں 35 فیصد اضافے کی تجاویز

ملک کا آئندہ بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے پیش کیا جانا ہے جس کے لیے بیشتر معاملات طے پا گئے ہیں۔

وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے اور پنشنرز کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز بھی تیار کی گئی ہیں۔

وزیراعظم کے مشیر اور سینیٹر رانا ثناءاللہ خان نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے سمیت وسیع پیمانے پر عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو