گورنر سندھ  کی مکہ المکرمہ میں سعودی ولی عہد سے ملاقات

گورنر سندھ نے سعودی قیادت کی پاکستانی عوام سے محبت، حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات اور مہمان نوازی کو سراہا

ویب ڈیسک May 29, 2026
گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے مکہ المکرمہ کے گرینڈ پیلس میں سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔

ملاقات کے دوران گورنر سندھ نے سعودی قیادت کی پاکستانی عوام سے محبت، حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات اور سعودی عرب کی روایتی مہمان نوازی کو سراہا۔

انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کی جانب سے عازمینِ حج کو فراہم کی جانے والی سہولیات قابلِ تحسین ہیں۔

سید محمد نہال ہاشمی نے خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت کو عالمِ اسلام کے لیے باعثِ فخر قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔
