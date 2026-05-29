لوئر اور دیر بالا میں ٹریفک حادثات؛ خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی

دیر بالا میں ایک ڈاٹسن گاڑی گہری کھائی میں جا گری

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup
پشاور:

خیبرپختونخوا کے اضلاع لوئر دیر اور دیر بالا میں پیش آنے والے مختلف ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق جبکہ 9 افراد زخمی ہوگئے۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق لوئر دیر کے علاقے منڈہ، ملالہ میں موٹر سائیکلوں اور ایک گاڑی کے درمیان تصادم کے نتیجے میں دو نوجوان جاں بحق جبکہ دو افراد شدید زخمی ہوگئے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

دوسری جانب دیر بالا کے علاقے قلہ گنوڑی میں ایک ڈاٹسن گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت دو افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 7 افراد زخمی ہوگئے۔

پولیس اور ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ مختلف حادثات کی تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو