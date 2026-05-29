کراچی: پانی کی فراہمی اور انفراسٹرکچر منصوبوں پر اہم اجلاس، ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بھی شریک

واٹر میٹرنگ، کچی آبادیوں میں شہری ترقیاتی کاموں، واٹر کارپوریشن میں اصلاحات اور منصوبوں کی پیشرفت کا جائزہ لیا گیا

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی میں پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور کے فور (K-IV) آگمنٹیشن سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولورما امگابازار نے شرکت کی۔

اجلاس میں واٹر میٹرنگ، کچی آبادیوں میں شہری ترقیاتی کاموں، واٹر کارپوریشن میں اصلاحات اور جاری منصوبوں کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں صوبائی وزراء ناصر حسین شاہ، جام خان شورو، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، وزیراعلیٰ کے پرنسپل سیکریٹری آغا واصف اور چیئرمین پی اینڈ ڈی نجم شاہ بھی شریک تھے، جبکہ ورلڈ بینک کے وفد میں مختلف شعبوں کے اعلیٰ حکام شامل تھے۔

وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل ہر صورت یقینی بنائی جائے۔

انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت جاری منصوبوں کی تکمیل کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گی اور ورلڈ بینک کے اشتراک سے کراچی میں پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام قائم کیا جائے گا۔

مراد علی شاہ نے کہا کہ کے فور منصوبہ کراچی کے مستقبل کے پانی کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے منصوبے کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹیں فوری دور کی جائیں۔

اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ منصوبوں کی نگرانی اور مسائل کے حل کے لیے ہر 15 روز بعد جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔

بریفنگ میں بتایا گیا کہ 4 ہزار 333 کنزیومر میٹرز کی تنصیب کا پلان حتمی شکل دے دی گئی ہے جبکہ تمام صارفین کے میٹرز جون 2027 تک نصب کر دیے جائیں گے۔

میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے بتایا کہ سسٹم میٹرز کے لیے درکار 212 چیمبرز میں سے 150 تعمیر کیے جا چکے ہیں، جبکہ باقی چیمبرز کی نشاندہی نان ریونیو واٹر کنسلٹنسی ٹیم کرے گی۔

حکام نے اجلاس کو بتایا کہ کے فور آگمنٹیشن کے لیے بائیڈنگ دستاویزات ورلڈ بینک کو جمع کرا دی گئی ہیں، جبکہ 2.7 کلومیٹر مشترکہ کوریڈور پر کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔

اجلاس میں عیسیٰ نگری اور سوبھا نگر میں جاری شہری ترقیاتی منصوبوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ کے مطابق عیسیٰ نگری میں پانی کے ذخیرہ ٹینک اور نالوں کی صفائی کا کام جاری ہے، جبکہ سوبھا نگر میں پیور بلاکس کا منصوبہ جون 2026 تک مکمل ہونے کا امکان ہے۔

اجلاس میں کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ (KWSSIP-II) کے تحت اضافی فنڈز، ادارہ جاتی اصلاحات اور مختلف اہم اسامیوں پر بھرتیوں کے عمل پر بھی غور کیا گیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو