آزاد کشمیر: رکشہ کھائی میں گرنے سے 7 افراد جاں بحق

افسوسناک حادثے  پر وزیرِ اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے سانحے پر ضلع حویلی میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

آزاد کشمیر کے ضلع حویلی میں کھائی میں رکشہ گرنے کے واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہوگئی۔

 آزاد کشمیر پولیس کے مطابق حادثہ ضلع حویلی کے علاقے خورشید آباد میں پیش آیا تھا جہاں ابتدا میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہوگئے تھے۔ 

پولیس کے مطابق حادثے کے مزید 5  زخمی دم توڑ گئے ہیں جس کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہوگئی ہے۔

افسوسناک حادثے  پر وزیرِ اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے سانحے پر ضلع حویلی میں ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے، فیصل ممتاز راٹھور نے حادثے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔

وزیراعظم آزادکشمیر نے ضلع حویلی میں 7 انسانی جانوں کے ضیاع پر ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا، حکومت دکھ کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔

وزیراعظم آزاد کشمیر نے ٹریفک پولیس کو بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو