کراچی؛ بیماری سے تنگ نوجوان کی گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خودکشی

متوفی نوجوان گزشتہ پانچ سالوں سے اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا، ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی

اسٹاف رپورٹر May 29, 2026
کراچی:

شاہ فیصل کالونی میں بیماری سے تنگ آکر نوجوان نے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خود کشی کرلی۔

تفصیلات کے مطابق شاہ فیصل کالونی تھانے کے علاقے ڈرگ روڈ کینٹ بازار کے قریب گھر سے ایک نوجوان کی گلے میں پھندا لگی لاش ملی ہے، متوفی نوجوان کی لاش قانونی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی جہاں متوفی نوجوان کی شناخت 22 سالہ بلال احمد ولد محمداحمد کے نام سے کی گئی۔

شاہ فیصل کالونی تھانے کے ایس ایچ او سرور چوہان کے مطابق متوفی نوجوان ماضی میں نشے کا عادی رہ چکا تھا اور متوفی نوجوان گزشتہ پانچ سالوں سے اپنی بیماری سے لڑ رہا تھا اور بیماری سے تنگ آکر متوفی نوجوان نے گلے میں رسی کا پھندا لگا کر خود کشی کرلی۔

پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفی نوجوان کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔
