کراچی، تفریح کیلیے واٹرپارک جانے والا نوجوان پول میں ڈوب کر جاں بحق

متوفی کی شناخت 20 سالہ عبدالرحمٰن کے نام سے کی گئی

منور خان May 29, 2026
سپر ہائی وے کے قریب واٹر پارک کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق ہوگیا۔

 گڈاپ سٹی کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب واٹر پارک کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش ایدھی کے رضا کاروں کی مدد سے تھانے منتقل کی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی کی شناخت 20 سالہ عبدالرحمٰن کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ میں سوئمنگ پول سے سلائیڈنگ کرتے ہوئے گر کر ڈوبنے سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی لاش تھانے میں قانونی کارروائی کے بعد ایدھی سرد خانے منتقل کر دی گئی جبکہ متوفی کا آبائی تعلق اندورن سندھ سے بتایا جاتا ہے۔
