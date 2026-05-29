کراچی، تفریح کیلیے واٹرپارک جانے والا نوجوان پول میں ڈوب کر جاں بحق

سپر ہائی وے کے قریب واٹر پارک کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق ہوگیا۔
گڈاپ سٹی کے علاقے سپر ہائی وے کے قریب واٹر پارک کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق ہوگیا جس کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متوفی کی لاش ایدھی کے رضا کاروں کی مدد سے تھانے منتقل کی۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفی کی شناخت 20 سالہ عبدالرحمٰن کے نام سے کی گئی جبکہ واقعہ میں سوئمنگ پول سے سلائیڈنگ کرتے ہوئے گر کر ڈوبنے سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی لاش تھانے میں قانونی کارروائی کے بعد ایدھی سرد خانے منتقل کر دی گئی جبکہ متوفی کا آبائی تعلق اندورن سندھ سے بتایا جاتا ہے۔