ایس ایس پی سانگھڑ آفس کے کلرک کی گرفتاری کے معاملے میں مرکزی ملزم سمیت دیگر ملزمان کیخلاف مقدمہ درج

ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل سکھر میں درج نئے مقدمے کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمات کی تعداد 3 ہو گئی ہے

ویب ڈیسک May 30, 2026
facebook whatsup

ایف آئی اے کے ہاتھوں ایس ایس پی سانگھڑ آفس کے جونیئر کلرک اور دیگر افراد کی گرفتاری کے معاملے میں مرکزی ملزم غلام سرور جعفری اور دیگر ملزمان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔

ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل سکھر میں درج نئے مقدمے کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمات کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اے ایم ایل ایکٹ کے تحت مقدمہ ملزمان سے برآمد ہونے والی ملکی و غیرملکی کرنسی کی بنیاد پر درج کیا گیا۔

ذرائع کے مطابق برآمد شدہ کرنسی کو مختلف جرائم سے حاصل کردہ پراپرٹی قرار دیتے ہوئے مقدمے کا حصہ بنایا گیا ہے جبکہ جرائم سے حاصل شدہ رقم کے ذریعے جائیدادوں کی ممکنہ خریداری سے متعلق تحقیقات بھی جاری ہیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا مقدمہ ایف آئی اے شہید بینظیر آباد میں درج ایف آئی آر کے تسلسل میں درج کیا گیا۔ اس سے قبل حوالہ ہنڈی، فارن ایکسچینج قوانین کی خلاف ورزی اور بھارتی اسمگل شدہ گٹکا کی خرید و فروخت کے الزام میں بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

پہلے مقدمے میں غلام سرور جعفری، پولیس اہلکار ممتاز علی، رانا غلام محی الدین بابر، جمیل احمد، شوقین اور عمران علی کو نامزد کیا گیا تھا۔ ملزمان کے قبضے سے ملکی و غیرملکی کرنسی، بھاری مقدار میں گٹکا، قیمتی گاڑیاں اور متعدد موبائل فونز بھی برآمد کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق مزید تحقیقات جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو