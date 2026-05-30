عید منانے کیلیے کراچی آکر پُراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے امریکی شہری کا اہل خانہ سے رابطہ ہوگیا

شاہ فیصل کالونی پولیس نے لاپتہ شخص کے اغوا کا مقدمہ معیز علی کی مدعیت میں درج کیا تھا

منور خان May 30, 2026
شہر قائد کے علاقے شاہ فیصل کالونی سے بہنوئی کے ہمراہ عید منانے امریکا سے آکر پراسرار طور پر لاپتہ شخص نے اہلخانہ سے رابطہ کرلیا اور بتایا کہ وہ حیدرآباد میں ہے جبکہ شادی کرنے اسلام آباد جارہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاہ فیصل کالونی سے بہنوئی کے ہمراہ عید منانے امریکا سے آکر پراسرار طور پر لاپتہ شخص نے اہلخانہ سے رابطہ کرلیا۔ انویسٹی گیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والا زید منیر نے واٹس ایپ پر اہلخانہ کو میسج کیا ہے کہ وہ حیدر آباد میں ہے اور شادی کرنے اسلام آباد جا رہا ہے۔

ذرائع کے مطابق لاپتہ ہونے والا شخص زید منیر 25 مئی کی رات ایک بجکر 24 منٹ پر گھر سے نکلا تھا جس کے بعد صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب اس نے اپنے امریکا کہ واٹس ایپ نمبر سے اہلخانہ کو میسج کیا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے جس کے بعد سے اس کا نمبر بند مل رہا تھا۔

شاہ فیصل کالونی پولیس نے زید منیر کے لاپتہ ہونے کا مقدمہ اغوا کی دفعہ کے تحت معیز علی کی مدعیت میں درج کیا تھا۔ انویسٹی گیشن ذرائع کے مطابق تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کے زید منیر نے گھر سے جانے کے بعد تقریباً آدھے سے پون کلو میٹر پیدل سفر کیا جس کے بعد وہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوا۔

تاہم انویسٹی گیشن پولیس نے کچھ سراغ ملنے پر اسٹیل ٹاؤن کے قریب چھاپے مارے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگئی۔ انویسٹی گیشن پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ لاپتہ زید منیر کی جانب سے اہلخانہ سے رابطہ ہونے کے بعد بھی پولیس اسے سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے کہ کہیں اسے اغوا تو نہیں کیا گیا ہے۔
