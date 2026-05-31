پی ایس جی کی جیت پر ہنگامہ آرائی، پیرس کی سڑکوں پر پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، سیکڑوں گرفتار

حکام نے مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ظاہر کیا ہے

ویب ڈیسک May 31, 2026
facebook whatsup
پیرس:

یورپین فٹبال کی سب سے بڑی ٹرافی جیتنے کی خوشی فرانس کے دارالحکومت پیرس میں کئی مقامات پر ہنگامہ آرائی میں تبدیل ہوگئی جہاں پیرس سینٹ جرمین (پی ایس جی) کے ہزاروں مداح سڑکوں پر نکل آئے اور بعض علاقوں میں پولیس کے ساتھ شدید جھڑپیں ہوئیں۔

چیمپئنز لیگ کے فائنل میں شاندار کامیابی کے بعد شہر بھر میں جشن کا سماں تھا تاہم رات گزرنے کے ساتھ صورتحال کشیدہ ہوگئی۔

مشتعل افراد نے مختلف مقامات پر املاک کو نقصان پہنچایا گاڑیوں اور کاروباری مراکز کو نشانہ بنایا جبکہ پولیس کو حالات قابو میں رکھنے کے لیے بھرپور کارروائی کرنا پڑی۔

فرانسیسی وزارتِ داخلہ کے مطابق ہنگامہ آرائی اور بدامنی کے واقعات کے دوران 416 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا۔

سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملک بھر میں 22 ہزار جبکہ صرف پیرس میں 8 ہزار پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔

پولیس حکام کے مطابق جھڑپوں کے دوران کم از کم ایک پولیس اہلکار زخمی ہوا جبکہ چھ گاڑیوں اور دو تجارتی مراکز کو نقصان پہنچا۔ 

بعض شائقین نے پیرس کی مشہور رنگ روڈ (پیریفیرک) پر بھی دھاوا بول دیا جس کے باعث ٹریفک کا نظام متاثر ہوا اور کئی مقامات پر فلیئرز جلائے گئے۔

صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے متعدد ٹرام سروسز معطل کئی میٹرو اسٹیشن بند اور بعض علاقوں میں بس سروس بھی روک دی گئی۔

پی ایس جی کی تاریخی کامیابی نے جہاں لاکھوں مداحوں کو خوشی دی وہیں جشن کے دوران پیش آنے والے پرتشدد واقعات نے انتظامیہ کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر دیں۔

شہر کے مختلف حصوں میں رات بھر سیکیورٹی فورسز اور مشتعل افراد کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی، جبکہ حکام نے مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی پی ایل میں 15 سالہ ویبھاؤ سوریاونشی نے کتنا پیسہ کمایا؟

Express News

جیک کیلس 21ویں صدی کے عظیم ترین کرکٹر قرار

Express News

فیفا ورلڈکپ 2026 میں کیا نئی چیزیں متعارف ہوں گی؟

Express News

ویرات کوہلی کی شاندار بیٹنگ، آر سی بی نے مسلسل دوسری بار آئی پی ایل ٹائٹل جیت لیا

Express News

آسٹریلوی بیٹر ڈیوڈ وارنر بھی عرفات منہاس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

Express News

پی ایس جی نے آرسنل کو شکست دے کر مسلسل دوسری بار یوایفا چیمپیئنز لیگ کا ٹائٹل جیت لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو