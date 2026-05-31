انتہا پسندانہ پالیسیوں کے باعث افغان طالبان رجیم عالمی تنہائی کا شکار

متعدد طالبان کے ارکان یورپی یونین کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں

ویب ڈیسک May 31, 2026
افغان طالبان رجیم پر عالمی اعتراضات میں اضافہ ہوگیا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیمیں رجیم کیخلاف میدان میں آگئیں۔

انٹرنیشنل فیڈریشن فارہیومن رائٹس سمیت82 دیگرعالمی تنظیموں نے طالبان وفدکےجون میں ممکنہ دورہ برسلز پراظہارتشویش کیا۔

انسانی حقوق کی تنظیموں نے یورپی یونین سے افغان طالبان کیساتھ سیاسی و سفارتی روابط قائم نہ کرنے کا زوردار مطالبہ کیا ہے۔ تنظیموں نے زور دیا کہ طالبان افغانستان کے عوام کے نمائندہ نہیں اور نمائندہ عمل کے تحت اقتدار میں نہیں آئے ہیں۔

تنظیموں نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف نے صنفی مظالم پر دو سینیئر طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر رکھے جبکہ متعدد ارکان یورپی یونین کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔

یورپی سرزمین پر طالبان سے سرکاری رابطہ سنگین قانونی و سیاسی مضمرات کا حامل ہوگا، جس سے ان کی غیر قانونی حکومت تسلیم کرنے کا امکان بڑھ جائے گا، تنظیمیں 

ماہرین کے مطابق طالبان  رجیم کو  اسپیس دینا افغانستان کے کروڑوں لوگوں کی آواز دبانے کے مترادف ہوگا۔
