ملک کے بیشتر اضلاع میں موسم شدید گرم، کن علاقوں میں بارش کا امکان؟

گزشتہ روز بالائی پنجاب اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی

ویب ڈیسک May 31, 2026
اسلام آباد:

ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ سندھ اور جنوبی بلوچستان کے اضلاع میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے جبکہ جنوب مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد اور گردونواح میں موسم گرم اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔

خیبرپختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے تاہم بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔

اسی طرح پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے تاہم مری، گلیات میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے جبکہ ساہیوال، بہاولنگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ڈیرہ غازی خان، لیہ، بھکر اور راجن پور میں بعداز دوپہر مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔

سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا تاہم بعداز دوپہر جنوب مشرقی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔

بلوچستان کی بات کریں تو جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے تاہم بعداز دوپہر شمال مشرقی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ نصیر آباد، لورالائی، کوہلو، بارکھان، موسیٰ خیل، خضدار اور گردونواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔

اسی طرح کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم خشک اور مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔

گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم رہا تاہم بالائی پنجاب، کشمیر میں تیز ہواؤں/آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہوئی۔

سب سے زیادہ بارش لاہور ایئرپورٹ پر 41 ملی میٹر، چکوال 37، لاہور سٹی 21، جہلم 18، گجرانوالہ 15، قصور 11، نارووال 9، سیالکوٹ سٹی 8، منگلا 7 اور منڈی بہاءالدین 6 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔
