ڈاکٹرریواز آئی سی سی بورڈ کی غیرجانبدار ڈائریکٹر مقرر

ڈاکٹر روز ریواز ابتدائی طور پر 3 سال کیلئے بورڈ میں شامل ہوں گی جس میں مزید 3 برس توسیع کی گنجائش ہوگی

ویب ڈیسک May 31, 2026
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ڈاکٹر روز سی ریواز کو بورڈ کی نئی غیر جانبدار ڈائریکٹر مقرر کردیا۔

ورلڈ گورننگ کونسل کے مطابق ڈاکٹر روز ریواز ابتدائی طور پر 3 سالہ مدت کے لیے بورڈ میں شامل ہوں گی تاہم اس میں مزید 3 برس کی توسیع کی گنجائش بھی موجود ہوگی۔

ڈاکٹر روز ریواز اس وقت انگلیان واٹر کی چیئرپرسن ہیں جبکہ یورپ کی معروف میٹریل سائنس کمپنیوں اپیرام ایس اے اور وکٹریکس پی ایل سی میں بھی ڈائریکٹر کے فرائض انجام دے رہی ہیں، وہ حکمت عملی، رسک مینجمنٹ اور کارکردگی کے جائزے کے حوالے سے گہری بصیرت رکھتی ہیں۔

 ڈاکٹر روز ریواز کی کارپوریٹ گورننس، ادارہ جاتی حکمت عملی اور آپریشنل مؤثریت کے شعبوں میں مہارت کے ساتھ ساتھ تنوع اور شمولیت کے فروغ کے لیے خدمات انہیں آئی سی سی بورڈ کے لیے ایک اہم اضافہ بناتی ہیں۔
