پنجاب کا بجٹ 6 کھرب سے قریب ہوگا، 1450 ارب کے ترقیاتی بجٹ کا خاکہ تیار

اگر پنجاب حکومت کے پاس وسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ حجم 1500 ارب روپے کے قریب بھی جا سکتا ہے

محمد الیاس May 31, 2026
facebook whatsup
لاہور:

حکومت پنجاب نے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاریوں کو حتمی مرحلے میں داخل کر دیا ہے جبکہ آئندہ بجٹ میں کئی ترقیاتی اسکیموں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔

آئندہ بجٹ میں شہری علاقوں کے علاوہ دیہی علاقوں پر بھی بھرپور دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ترقیات، انفرا اسٹرکچر، ڈیجیٹل پنجاب اور عوامی ریلیف کے شعبوں پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔

حکومتی ذرائع کے مطابق پنجاب کا مجموعی بجٹ 6 کھرب روپے کے قریب ہو سکتا ہے، جس میں ترقیاتی پروگرام کو غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کےلیے تیار، اہم خدوخال سامنے آگئے

Express News

نئے بجٹ میں ٹیکسوں میں اضافے کا امکان، سولرپینلز اورالیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہونے کا خدشہ

ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے ابتدائی طور پر تقریباً 1450 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا خاکہ تیار کیا ہے اور اگر پنجاب حکومت کے پاس وسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ حجم 1500 ارب روپے کے قریب بھی جا سکتا ہے۔

ترقیاتی اسکیموں میں پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ کی تجاویز کے مطابق 980 ارب روپے بنیادی ترقیاتی پروگرام، 320 ارب روپے دیگر ترقیاتی اسکیموں جبکہ 150 ارب روپے غیر ملکی معاونت سے چلنے والے منصوبوں کے لیے مختص کیے جائیں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان عام انتخابات؛ پنجاب پولیس کے 5ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی کے فرائض سرانجام دیں گے

Express News

کراچی میں بجلی بحران؛ الیکٹرک بس سروس متاثر،  روٹس  معطل ہونے کا خدشہ

Express News

چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر انتخابی مہم کے لیے گلگت بلتستان پہنچ گئے

Express News

عدالتی حکم کے باوجود کارروائی؛ گیسٹ ہاؤسز درخواست گزار سی ڈی اے کیخلاف عدالت پہنچ گئے

Express News

لاڑکانہ؛ پسند کی شادی کرنے پر میاں بیوی قتل، لڑکی کا باپ گرفتار

Express News

ساؤتھ ایئر کا ڈیرہ اسماعیل خان کیلئے باقاعدہ پروازیں شروع کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو