ہر روسی فوجی کو مارنے پر پوائنٹس ملیں گے، یوکرین نے جنگ کو ’ویڈیو گیم‘ بنا دیا

یوکرین نے روس کے خلاف جاری جنگ میں ایک منفرد ڈیجیٹل نظام متعارف کرایا ہے جس میں فوجی یونٹوں کو روسی اہداف کو نشانہ بنانے پر پوائنٹس دیے جاتے ہیں جسے بعض مبصرین نے “ویڈیو گیم طرز کی جنگ” قرار دیا ہے۔
رپورٹس کے مطابق یوکرینی ڈرون آپریٹرز اور فوجی یونٹس روسی فوجیوں یا فوجی سازوسامان کو نشانہ بنانے کے بعد ویڈیو بطور ثبوت اپ لوڈ کرتے ہیں جس کی تصدیق کے بعد انہیں پوائنٹس ملتے ہیں۔ بعد ازاں یہ پوائنٹس ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز اور دیگر فوجی آلات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
اس نظام کو آرمی آف ڈرونز بونس اور ای-پوائنٹس پروگرام کا حصہ بتایا جاتا ہے۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد محاذ پر موجود یونٹس کی کارکردگی، وسائل کی تقسیم اور جنگی مؤثریت کو بہتر بنانا ہے۔
تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ جنگ میں انسانی جانوں کو پوائنٹس اور اسکور سے جوڑنا اخلاقی طور پر متنازع عمل ہے اور اس سے جنگ کے انسانی المیے کو ایک مقابلے یا کھیل کی شکل مل سکتی ہے۔
Russia اور یوکرین کے درمیان جنگ میں ڈرون ٹیکنالوجی کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ پروگرام جدید جنگی حکمت عملیوں میں ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کی ایک نئی مثال سمجھا جا رہا ہے۔