کراچی؛ گھر میں تیز دھار آلے کے وار سے میاں بیوی شدید زخمی

واقعہ جائیداد کا تنازع معلوم ہوتا ہے تاہم زخمی میاں بیوی کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد صورتحال واضع ہوگی

اسٹاف رپورٹر May 31, 2026
کراچی:

اورنگی ٹاؤن میں واقع گھر میں تیز دھار آلے کے وار سے میاں بیوی شدید زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطبق اقبال مارکیٹ تھانے کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ رحمانیہ مسجد کے قریب گلی نمبر 10 میں واقع گھر میں تیز دھار آلے کے وار سے میاں بیوی شدید زخمی ہوگئے جنہیں فوری طور پر ایدھی ایمبولنس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا۔

زخمی میاں کی شناخت 50 سالہ مرشد ولد جلال خان اور بیوی کی فیروزہ زوجہ مرشد کے نام سے کی گئی۔

اقبال مارکیٹ پولیس نے بتایاکہ زخمی میاں بیوی کے گھر میں رنگ کا کام ہو رہا ہے اور صبح جب مزدور رنگ کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی تو کسی نے دروازہ نہیں کھولا جس پر مزدور نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو خاتون گھر میں زخمی حالت میں موجود تھی جس پر مزدور نے اہل علاقہ اور زخمی خاتون کے بیٹے شکیل کو اطلاع کی اور پھر انہوں نے واقعے کے متعلق پولیس کو اطلاع دی۔

پولیس کا کہنا ہے کہ زخمی خاتون کے ایک ساتھ تین مکان ہیں اور زخمی خاتون کے پہلے شوہر کا پانچ سال قبل انتقال ہوگیا تھا جس کے بعد خاتون نے مرشد نامی شخص شادی کی تھی جبکہ انٹیلیجنس معلومات کے مطابق خاتون کی مرشد نامی شخص سے تیسری شادی ہے اور اہل محلہ نے بتایا کہ زخمی میاں بیوی کو کسی عادل نامی شخص نے جائیداد کے حوالے سے دھمکیاں بھی دی تھیں۔

ابتدائی تفتیش کے دوران واقعہ جائیداد کا تنازع معلوم ہوتا ہے تاہم زخمی میاں بیوی کے بیانات ریکارڈ کرنے کے بعد صورتحال واضع ہوگی، اس سلسلے میں پولیس اپنی تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔
